Corona-Update: Wo gilt die 3G-Regel?

Muss ich jetzt einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn ich in mein Lieblingscafé oder zum Friseur gehe, oder nicht? Diese Frage stellen sich momentan wohl viele Menschen, wenn sie nicht gegen Corona geimpft oder genesen sind.

Im Landkreis Hof braucht ihr ab heute keinen negativen Corona-Test mehr. Dort ist die 3G-Regel seit heute wieder außer Kraft. Der Grund: Der Landkreis hatte den Schwellenwert von 35 drei Tage in Folge unterschritten. Am übernächsten Tag fällt die 3G-Regel dann wieder weg. In der Stadt Hof braucht ihr einen Negativ-Test im Restaurant oder beim Friseur, weil die Inzidenz dort deutlich über 35 liegt. Im Vogtlandkreis tritt die 3G-Regel heute in Kraft. Beschäftigte und Selbstständige müssen sich dort auch mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen, wenn sie direkt mit Kunden arbeiten. Im Landkreis Wunsiedel gilt die 3G-Regel ab morgen.

Wo gilt die 3G-Regel aktuell (Stand: 16.09.2021)?

Stadt Hof

Vogtlandkreis

Die aktuellen Inzidenzwerte der Euroherz-Region im Überblick: