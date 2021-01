Corona Update: Wieder mehr Corona-Fälle im Hofer Land

Die FFP2-Maskenpflicht gilt jetzt auch für Pflegepersonal und bei Gottesdiensten – das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute verkündet. Außerdem gilt ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen. Sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, sollen Abiturienten und Schüler im Abschlussjahrgang an Berufsschulen ab dem 1. Februar in den Wechselunterricht starten. Die Zahl der Neuinfektionen im Hofer Land sind indessen wieder gestiegen. 39 neue Fälle und ein Todesfall kommen hinzu. Der Inzidenzwert liegt aber weiterhin unter 200. Im Landkreis Tirschenreuth sind 34 neue Fälle hinzugekommen. Eine Person ist an dem Virus verstorben. Im Saale Orla Kreis kommen 31 Neuinfektionen hinzu. Im Vogtlandkreis liegt die 7 Tages Inzidenz bei 154 – im Landkreis Wunsiedel weiter über 200. Hier sind zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hinzugekommen. In allen Teilen der Euroherz Region, außer im Saale Orla Kreis, gilt aber weiterhin der Bewegungsradius von 15 Kilometern.