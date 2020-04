Corona-Update: Wertstoffhöfe im Hofer Land öffnen am Montag wieder

Ab Montag läuft das öffentliche Leben langsam wieder etwas an. Damit öffnen im Vogtland auch die Wertstoffhöfe wieder. In Stadt und Landkreis Hof gibt es in den kommenden beiden Wochen zusätzliche Öffnungszeiten, um zu vermeiden, dass zu viele Menschen auf einmal ihren Müll abgeben. In Steinmühle bei Mitterteich muss man sich vorher anmelden.

Unterdessen sind die Corona-Fälle in der Region weiter angestiegen. Im Hofer Land sind es 419. Eine 93 Jahre alte Frau ist in einem Pflegeheim gestorben. Auch im Vogtland ist eine weitere Frau gestorben. 275 Menschen sind positiv getestet. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 1038 bestätigte Corona-Fälle und sechs weitere Todesfälle. Im Landkreis Wunsiedel sind es 578 Fälle und im Saale-Orla-Kreis 103.

www.azv-hof.de