Corona-Update: weniger Neuinfektionen, viele Tote

Weniger Neuinfektionen, aber viele Tote – so sieht es heute in der Euroherz-Region in Sachen Corona aus. Insgesamt sind 15 Personen heute an oder mit Corona verstorben. 7 davon kommen aus dem Vogtlandkreis, der heute offiziell den einhundertsten Toten seit Beginn der Pandemie gemeldet hat. Dort gibt es mit über 100 neuen Fällen auch die meisten Neuinfektionen in der Region. Ansonsten bewegen sich die Zahlen in der Region heute in eher niedrigen Bereichen. In Stadt und Landkreis Hof kommen 16 Fälle dazu, im Landkreis Wunsiedel 17 und im Landkreis Tirschenreuth 21.

Derweil gibt es in Bayern und Sachsen neue Anti-Corona-Maßnahmen. Ab Montag ist in Sachsen, und damit auch im Vogtland, beinahe alles wieder heruntergefahren. Schulen, Kitas und alle Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, sind dann dicht. Außerdem gilt überall in der Öffentlichkeit eine generelle Maskenpflicht.

In Bayern gibt es ab morgen ein generelles Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, außerdem könnten laut Ministerpräsident Söder zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar alle nicht lebensnotwenigen Geschäfte schließen. Er will aber noch die weitere Entwicklung in der Bundespolitik abwarten.