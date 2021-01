Corona-Update: Weniger Neuinfektionen im Raum Hof, dafür fünf Tote

Weniger Neuinfektionen, dafür wieder einige Todesopfer: so sehen heute die Corona-Zahlen im Hofer Land aus. Insgesamt gibt es 13 neue Positiv-Fälle. Fünf Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, darunter Frauen und Männer, im Alter zwischen 82 und 92 Jahren. Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Hof liegt weiter über 200, die des Landkreises knapp darunter. Ausflüge dürfen Hofer daher nur in einem Radius von 15 Kilometern um Hof herum, unternehmen. Rutscht die Inzidenz des Landkreises Hof über die Schwelle von 200, dann würde das auch dort gelten.