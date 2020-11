Corona-Update: weniger Fälle hier, mehr Fälle da

Bei den Corona-Neuinfektionen in der Euroherz-Region lässt sich ein Trend nur schwer erkennen, dafür schwanken die Zahlen zu sehr. Das Gesundheitsamt in Hof meldet heute für Stadt und Landkreis zum Beispiel deutlich weniger Neuinfektionen als gestern, nämlich 13 im Verglleich zu 50 gestern. 33 Menschen haben die Quarantäne heute verlassen können. Der Landkreis Wunsiedel hat dagegen mehr Fälle als gestern. 27 Personen sind positiv getestet. Jeweils zwei Fälle sind an der Berufsschule Marktredwitz-Wunsiedel und an der Franz-Bogner-Mittelschule in Selb aufgetreten. Die Mitschüler sind informiert und in Quarantäne. Im Landkreis Tirschenreuth kommen 13 Fälle dazu. Im Vogtland hat sich die Zahl der Neuinfektion dafür von gestern auf heute verdoppelt. Mit 110 neuen Fällen gibt es dort heute mehr als im ganzen Rest der Euroherz-Region zusammen.