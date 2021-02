Corona Update: Wenige Neuinfektionen, aber hohe Inzidenzwerte im Hofer Land

Die Corona-Maßnahmen im Hofer Land zeigen langsam Erfolg: Die Zahl der Neuinfektionen ist heute so niedrig wie schon lange nicht mehr: (…)

Unsere tschechischen Nachbarn haben gerade schwer mit den Corona-Maßnahmen und hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Das Krankenhaus in (…)

Corona in Tschechien: So ist die Lage bei unseren Nachbarn

Quasi über Nacht hat der Landkreis Wunsiedel am Wochenende die mobile Corona-Teststrecke am Selber Hallenbad aus dem Boden gestampft. (…)

Corona-Teststelle in Selb: Angebot für alle schaffen

Distanzunterricht: Mehr Dienstgeräte für LehrerInnen im Hofer Land

„Sitz nicht so viel vor dem Computer!“ – durch Corona dürfte dieser Satz in Familien nicht mehr so oft zu hören (…)