Corona-Update: Welche Folgen hat die Krankenhaus-Ampel?

Aktuell sprechen wir über 2G- und 3G plus-Regeln. Inzidenzen sind eher in den Hintergrund gerückt. Eigentlich haben die auch schon lange ausgedient. Ende August hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Krankenhaus-Ampel als Richtschnur für zukünftige Corona-Maßnahmen festgelegt. Aktuell steht sie im Freistaat auf Grün. Doch was passiert, wenn die Ampel irgendwann auf Gelb oder Rot springt? Mit dieser Frage befasst sich ein Dringlichkeitsantrag der SPD-Landtagsfraktion, der heute behandelt wird. Die gesundheitspolitische Sprecherin Ruth Waldmann findet, Gastronomen, Kulturschaffende oder Ladenbesitzer müssten sich auf darauffolgende Beschränkungen einstellen können.

Die 3G-Regel könnte in der Stadt Hof übrigens am Montag wegfallen. Sie hat heute den Schwellenwert 35 unterschritten. Im Landkreis Hof ist unterdessen ein 94 Jahre alter Mann an Corona verstorben.