Corona Update: Weiterhin viele Neuinfektionen in der Region

Um die Mutationen des Corona-Virus in den Griff zu bekommen und die Verbreitung zu stoppen, sind in der Euroherz-Region mehr Tests nötig. Die Landkreise Hof und Wunsiedel wollen mehr Teststellen schaffen, nicht nur für Pendler aus Tschechien, sondern für alle.

Dementsprechend hoch sind heute auch die Corona-Zahlen. In Stadt und Landkreis Hof gibt es 74 neue Corona-Fälle, bei einem Großteil davon, handelt es sich um Kontaktpersonen und Personen, die mit dem Ausbruchsgeschehen in einer Firma stehen. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben: Eine 66-Jährige und ein 48-Jähriger. Der Landkreis Hof liegt beim 7-Tages-Inzidenzwert nun bundesweit auf dem dritten Platz, davor kommt noch der Landkreis Tirschenreuth auf Platz 2. Auch die Stadt Hof und der Landkreis Wunsiedel rangieren in dem bundesweiten Ranking weit vorn. Im Vogtlandkreis und im Saale-Orla-Kreis hat sich die Situation etwas beruhigt.

Der Inzidenzwert spielt bekanntlich insofern eine Rolle, dass erst ab einem gewissen Wert wieder Lockerungen möglich sind. Politiker und Wissenschaftler streben einen 7-Tage-Inzidenzwert von 50 an. Davon sind wir hier weit entfernt.