Corona Update: Weiterhin Distanzunterricht im Landkreis Wunsiedel

57,1 – das ist der aktuelle bundesweite Inzidenzwert in Deutschland. Die Zahlen in der Euroherz Region sind indessen noch weit von diesem entfernt. Der Landkreis Tirschenreuth bleibt weiterhin an der Spitze des bundesweiten Ranking, mit einem 7 Tage Inzidenzwert von 317 und 44 Neuinfektionen. Nur knapp dahinter liegt der Landkreis Wunsiedel mit einer Inzidenz von 279. Das Landratsamt meldet 50 Neuinfektionen. Außerdem müssen Schülerinnen und Schüler hier noch weiter im Distanzunterricht bleiben – ausgenommen davon sind Abschlussprüfungen. Morgen wird die Inzidenz im Landkreis Wunsiedel, trotz aller Maßnahmen, voraussichtlich die 300er Marke wieder überschreiten. Stadt und Landkreis Hof melden ebenfalls 50 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert in der Stadt liegt bei 224 – der im Landkreis bei 188. Im Vogtlandkreis ist die 7 Tage Inzidenz auf 139 angestiegen. Im Saale Orla Kreis ist er hingegen leicht auf 163 gesunken.