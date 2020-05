Corona-Update: Weitere Todesfälle in der Region

Seit heute dürfen in Bayern wieder mehr Schüler zur Schule gehen. In die Grundschule Schauenstein allerdings nicht. Nachdem am Wochenende bei einem Kind ein Corona-Fall aufgetreten ist, bleibt die Schule bis zu den Pfingstferien geschlossen. Ansonsten haben sich die Zahlen im Hofer Land nur leicht nach oben bewegt.

Mittlerweile sind insgesamt 537 Menschen positiv getestet. Im Landkreis Wunsiedel bleibt es bei 647 Fällen, zwei Menschen sind wieder geheilt. Auch im Saale-Orla-Kreis bleibt die Zahl bei 140, im Vogtland steigt sie auf 424. Eine 88 Jahre alte Frau mit Vorerkrankungen ist im Krankenhaus gestorben. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 1129 bestätigte Corona-Fälle. Auch hier ist ein weiterer Mensch gestorben.