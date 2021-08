Corona-Update: Weiterer Todesfall im Landkreis Wunsiedel

Seit heute gilt in Bayern die sogenannte 3G-Regel in Innenräumen. Also zum Beispiel in der Gastronomie oder beim Friseur müsst ihr genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet sein, wenn die Inzidenz bei euch über 35 liegt. In der Euroherz-Region ist das momentan im Landkreis Tirschenreuth der Fall. Sollte die Inzidenz drei Tage über diesem Wert liegen, tritt die Regelung dort in Kraft.

In der Stadt Hof liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut heute bei 24, und im Landkreis bei rund 18. Im Hofer Land meldet das Landratsamt heute vier weitere Corona-Fälle. Im Landkreis Wunsiedel sind es zwei. Die Inzidenz liegt bei 23,4. Der Landkreis meldet heute auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Ein 83-jähriger Mann mit Vorerkrankungen ist verstorben.