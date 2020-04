Corona-Update: Weitere Todesfälle – Pflegekräfte gesucht

Auch heute ist in der Region die Zahl der Corona-Fälle wieder angestiegen, allerdings nicht mehr so sehr wie noch vor einer Woche. Im Hofer Land gelten jetzt 331 Menschen als infiziert. Eine 61 Jahre alte Frau ist an einer schweren Lungenentzündung gestorben, die das Coronavirus ausgelöst hat. Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass die Kompostanlagen weiterhin geöffnet sind, während die Wertstoffhöfe geschlossen haben. Der Landkreis Wunsiedel sucht momentan Pflegekräfte und meldet 475 Fälle. Fünf weitere ältere Menschen sind gestorben. Im Vogtlandkreis sind es 187 Infizierte. Die meisten Fälle meldet weiter der Landkreis Tirschenreuth mit 895. Im Saale-Orla-Kreis ist die Zahl auf 80 gestiegen. Eine leichte Entspannung gibt es im Seniorenheim in Triptis. Die ersten Bewohner sind wieder gesund.

