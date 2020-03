Corona-Update: Weitere Todesfälle in der Region

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Region ist auch am Wochenende weiter angestiegen. Auch neue Todesfälle melden die Landratsämter. Im Landkreis Wunsiedel gibt es jetzt 188 bestätigte Fälle und insgesamt fünf Tote. Bei den drei neuen Todesopfern handelt es sich um einen 76 Jahre alten Mann und eine 87 Jahre alte Frau ohne bekannte Vorerkrankungen. Ein 82 Jahre alter Mann hatte Vorerkrankungen. Auch der Landkreis Tirschenreuth meldet acht weitere Todesfälle. Insgesamt gelten 397 Menschen als infiziert. Im Hofer Land sind es 144 bestätigte Fälle. Zehn Menschen sind bereits wieder gesund. Im Vogtland ist die Zahl der Corona-Infizierten auf 93 gestiegen. Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder informiert morgen Mittag (12:30 Uhr) in einer Pressekonferenz über die neuesten Corona-Entwicklungen in Bayern.