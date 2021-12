Corona-Update: Weitere Teststellen eröffnen in der Region

Auch wenn die Corona-Zahlen zuletzt leicht gesunken sind, sind die Kliniken nach wie vor am Limit. Das bayerische Kabinett berät deshalb zur Stunde die angekündigten Verschärfungen von Maßnahmen. Schon ab dem Wochenende soll es in der Fußball-Bundesliga nur noch Geisterspiele geben. Shoppen dürfen künftig nur noch Geimpfte und Genesene und Treffen, an denen Ungeimpfte beteiligt sind, werden deutlich beschränkt.

Die 2G-plus-Regel gilt schon jetzt in vielen Bereichen, an den Teststellen müssen aber immer noch viele warten. Um die Situation zu entspannen, öffnet ab Mittwoch eine weitere Teststelle im Rosenthal Outlet Center in Selb. Auch im Vogtland haben ab sofort neue Teststellen geöffnet: In der Stadt-Galerie in Plauen, im Einkaufszentrum Elster-Park und am Autohof Treuen.

Veranstalter ziehen unterdessen ihre eigenen Konsequenzen: Das Theater Plauen-Zwickau bleibt bis 16. Januar weiter geschlossen. Am Hofer Eisteich gibt es unter der Woche künftig nur noch eine Laufzeit von 15 bis 17 Uhr.

Testmöglichkeiten im Vogtland: https://www.rettzv-sws.de/corona-testzentren/