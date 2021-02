Corona-Update: Weitere Testmöglichkeiten in der Euroherz-Region

Das sonnige Wetter an diesem Wochenende lockt viele nach draußen. Wegen der hohen Corona-Infektionen bremst Landrat Rolf Keil allerdings: Die 15-Kilometer-Regel im Vogtlandkreis gilt weiterhin – auch für Besucher aus anderen Landkreisen. Weil das Vogtland jetzt schon seit mehr als fünf Tagen über einer Inzidenz von 100 liegt, geht Musikunterricht und der Betrieb von Fahrschulen nur noch online. Am Grenzübergang in Bad Brambach öffnet außerdem ein weiteres Corona-Testzentrum. Unterdessen fragt Tschechien Bettenkapazitäten in den deutschen Nachbarlandkreisen ab. Zuletzt waren nur noch etwa 14 Prozent der Intensivbetten in Tschechien frei. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder Testmöglichkeiten im Hofer Land. Eine Übersicht findet ihr auf euroherz.de. Die Schulen in Stadt und Landkreis Hof und in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth bleiben weiter im Distanzunterricht.

Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Hof haben auch an diesem Wochenende die Möglichkeit sich kostenfrei auf das Corona-Virus hin testen zu lassen:

1. Schnelltest

Wer einen Schnelltest machen möchte, kann dies am heutigen Samstag an den vier Schnelltest-Stationen im Landkreis machen:

Naila:

Ort: Frankenhalle (Finkenweg 13, 95119 Naila)

Testzeit: 9:30 – 11:00 Uhr

Münchberg:

Ort: DLRG (Schützenstr. 26, 95213 Münchberg)

Testzeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Oberkotzau:

Ort: Saaletalhalle (Bürgerstraße, 95145 Oberkotzau)

Testzeit: 9:30 – 11:00 Uhr

Rehau:

Ort: Sportzentrum (Pilgramsreuther Str. 46, 95111 Rehau)

Testzeit: 13:30 – 15:00 Uhr

Für die Schnelltests bitten den Personalausweis mitbringen.

2. PCR-Test

PCR-Tests werden sowohl am heutigen Samstag als auch am morgigen Sonntag von 13:00 bis 14:00 Uhr an der Zentralen Teststation an der Hofer Freiheitshalle angeboten.

Die Zufahrt zur Teststelle erfolgt über die Hans-Högn-Straße zum Volksfestplatz. Hier werden die Fahrzeuge dann zur Abstrichstelle weitergeleitet.