Corona Update: Weitere Reiserückkehrer infiziert

Auch hier in der Region haben Corona-Teststellen wieder ihren Betrieb aufgenommen. Der Landkreis Wunsiedel zieht unterdessen Bilanz: Die Corona-Teststelle in Marktleuthen hat sich bewährt, lautet das Fazit. In den Hochzeiten haben sich dort rund 100 Personen am Tag testen lassen. Ab Montag geht auch hier der Betrieb wieder los. Unterdessen haben sich im Landkreis Wunsiedel drei weitere Menschen infiziert. Zwei davon sind Reiserückkehrer aus Kroatien. Im Landkreis Tirschenreuth haben sich zwei weitere, im Hofer Land eine weitere Person infiziert.