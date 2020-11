Corona-Update: Weitere Infektionen in der Region

Die erste Woche im Lockdown light haben wir fast hinter uns. Es bleibt weiter wichtig, Kontakte zu reduzieren, denn auch in der Region steigen die Corona-Zahlen weiter. Am Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof ist ein weiterer positiver Corona-Fall bei einem Schüler aufgetreten, nachdem es Anfang der Woche einen positiven Test bei einem Mitschüler gegeben hat. Eine Übersicht über die Corona-Fälle im Hofer Land findet ihr auf euroherz.de Auch im städtischen Kinderhaus in Mitterteich gibt es einen neuen Corona-Fall. Entspannter sieht die Lage im Saale-Orla-Kreis aus. Er hat zum ersten Mal die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten. Die achte Klasse der Neustädter Goetheschule kann am Montag wieder zur Schule gehen. In Plauen weisen jetzt Schilder auf die Maskenpflicht in der Fußgängerzone hin. Der Landkreis Tirschenreuth setzt außerdem seine Antikörper-Studie fort, um herauszufinden, ob Menschen eine Resistenz gegen das Corona-Virus aufbauen. Die Teilnehmer können sich ab dem 16. November erneut Blut abnehmen lassen.