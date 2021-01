Corona Update: Weitere Fälle über den Dreikönigstag

Es kommen schärfere Corona-Regeln auf die Menschen hier in der Region zu: Auch Bayern geht den Weg vom Bund mit und vertieft und verlängert den Corona-Lockdown. Demnach darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zudem darf sich jeder in Regionen mit einer Inzidenz über 200 nur in einem Bewegungsradius von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort aufhalten. Schulen und Kitas bleiben zu, kündigt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an:

Im Hofer Land kommen unterdessen über den Dreikönigs-Tag 49 Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle hinzu. Der Landkreis Wunsiedel vermeldet 47 neue Fälle – hier ist eine weitere Person in Zusammenhang mit Corona verstorben. Der Vogtlandkreis meldet gestern 254 Neuinfektionen.

(Symbolbild)