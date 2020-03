Corona-Update: Weitere Fälle in Triptiser Seniorenheim – fünf neue Tote in der Region

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Mehrere Menschen in einem Seniorenheim in Triptis haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Sieben Mitarbeiter und zehn Bewohner sind positiv getestet. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus. Damit gibt es im Saale-Orla-Kreis insgesamt 24 Fälle. Im Hofer Land sind es 102 Fälle. Für die Teststelle in der Hofer Freiheitshalle gab’s eine Wärmebildkamera, mit der die Ärzte die Temperatur der Testpersonen messen können. Auch der Online-Test ist wieder aktiviert. Dadurch können Verdachtsfälle auch morgen zur Teststelle. Der Landkreis Wunsiedel meldet weiter 115 Fälle. Hier ist eine neue Plattform an den Start gegangen, bei der sich jeder melden kann, der Hilfe braucht oder Hilfe anbietet. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es 323 bestätigte Fälle. Vier weitere Menschen sind an dem Virus gestorben. Im Vogtland sind 82 Corona-Fälle bestätigt. Auch hier gibt es den ersten Todesfall.

www.landkreis-wunsiedel.de