Corona-Update: Weitere Fälle in Schulen und Kindergarten im Hofer Land

Die ersten beiden Schulwochen mit Maskenpflicht im Unterricht sind vorüber. Kurz vor dem Wochenende gibt es noch mal neue Corona-Fälle an Schulen in Hof.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, ist ein Schüler der 3. Klasse an der Krötenbrucker Grundschule positiv getestet. Die Klasse und eine Lehrkraft sind in Quarantäne.

Gleiches gilt für eine 12. Klasse an der Fachoberschule in Hof. Auch hier wurde ein Schüler positiv getestet. 26 Mitschüler und drei Lehrer sind in Quarantäne.

Außerdem hat es ein positives Testergebnis bei einem Kind aus einer Kindergartengruppe des Kinderhauses Lutherkirche in Hof gegeben. Auch hier sind die betroffener Gruppe und drei Erzieher in Quarantäne.