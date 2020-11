Corona-Update: Weitere Fälle in Kitas und Schulen

Corona-Lockerungen sind bei dem Treffen zwischen den Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag kein Thema. Die Schulen und Kindergärten sollen aber auf jeden Fall weiter geöffnet bleiben, deshalb müssen sie einen besonderen Schutz genießen, sagt der Hofer Landrat Oliver Bär:

Trotzdem lasse es sich nicht vermeiden, dass in solchen Einrichtungen immer wieder Infektionen auftreten, so Bär. Übers Wochenende sind weitere Fälle hinzugekommen. Im Kindergarten Christuskirche in Hof und in der AWO-Kira in Schauenstein hat sich jeweils ein Kind angesteckt. Im Kindergarten St. Konrad in Hof ist ein weiterer Corona-Fall bei einem Kind aufgetaucht, nachdem sich ein anderes Kind vergangene Woche infiziert hatte. Und auch am Schiller-Gymnasium in Hof hat es einen zweiten Corona-Fall bei einem Schüler gegeben. Unterdessen ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Hof wieder unter 200 gesunken. Der Landkreis Wunsiedel ist sogar wieder unter 100. Hier hat es einen positiven Test bei einem Schüler des Luisenburg-Gymnasiums in Wunsiedel gegeben.