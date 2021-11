Corona-Update: Wartezeit-Ampel am Testzentrum Hof

Nicht nur Krankenhäuser und Impfzentren arbeiten derzeit am Limit. Auch an den Teststationen der Region gibt es teils lange Warteschlangen. Der Landkreis Hof hat an der zentralen Teststation in Hof jetzt eine Wartezeit-Ampel installiert.

Sie zeigt künftig an, wie lange die Wartezeiten ungefähr sind. Steht die Ampel auf grün gibt es keine besonders lange Wartezeit, auf gelb müsst ihr mit über 30 Minuten Wartezeit rechnen, bei rot über eine Stunde. Zudem teilt der Landkreis Hof mit, Tests zur Beendigung einer Quarantäne können an jeder Teststelle im Hofer Land durchgeführt werden. Und im Vogtland gibt es ab Montag zwei neue Teststellen und zwar in Adorf und Weischlitz.

