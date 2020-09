Corona Update: Vorschulgruppe im Landkreis Tirschenreuth in Quarantäne

Die Schulen der Region sind vergangene Woche ins neue Schuljahr gestartet. Für manche Schülerinnen und Schüler heißt es aber jetzt schon wieder: Zu Hause bleiben. Eine Klasse der Gutenbergschule in Rehau ist in Quarantäne, nachdem sich ein Schüler mit Corona infiziert hat. Auch in Selb im Landkreis Wunsiedel ist eine Klasse zu Hause, nachdem ein Schüler der Realschule in Selb positiv auf Corona getestet wurde. Aktuell sind im Hofer Land 24, im Landkreis Wunsiedel 23 Personen erkrankt. Im Landkreis Tirschenreuth kommen sieben neue Fälle hinzu. Auch hier gibt es einen positiven Fall in der Vorschulgruppe Hummelgruppe des Städtischen Kinderhauses Waldershof. Deshalb ist sie bis 23. September geschlossen. Die betroffenen Kinder und Erzieherinnen sind in Quarantäne und werden getestet.