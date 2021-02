Corona-Update: Vogtlandkreis verschärft Maßnahmen

So der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach der Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel bleiben weiter bei einer 7-Tages-Inzidenz über 300. Die Schulen in der Region bleiben deshalb weiter im Distanzunterricht. Das gilt auch für die Schüler im Hofer Land, auch hier bleibt die Inzidenz über 100. Der Vogtlandkreis bleibt mit einer Inzidenz von 141 weiter Hotspot in Sachsen. Damit ist die 100er-Marke bereits seit fünf Tagen in Folge überschritten. Für Musikunterricht und Fahrschulen geht es deshalb nur noch online weiter. Und auch die 15-Kilometer-Regel gilt im Vogtland weiter – auch für Besucher aus anderen Landkreisen, so Landrat Rolf Keil.