Corona Update: Vogtlandkreis bundesweit am stärksten betroffen

Es ist ein Rekordwert, über den sich wirklich niemand freut. Der Vogtlandkreis ist mit einem Inzidenzwert von 689,4 bundesweit am stärksten von dem Corona-Virus betroffen. 399 Neuinfektionen sind hier hinzugekommen. Besonders in der Stadt Plauen ist das Virus weit verbreitet. Im Hofer Land kommen 20 neue Fälle hinzu – der Inzidenzwert in der Stadt Hof ist auf 266 gesunken. Die geringeren Zahlen können allerdings dadurch entstehen, dass derzeit weniger Testdaten übermittelt werden. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 85 Neuinfektionen und drei Todesfälle. Alle drei Personen sind vorerkrankt gewesen und mit dem Virus verstorben. Der Saale Orla Kreis meldet 52 Neuninfektionen und damit einen 7-Tages Inzidenzwert von 343. Im Landkreis Wunsiedel sind 71 Infizierte hinzugekommen. Die Telefon-Hotline des Impfzentrums von Landkreis Wunsiedel und BRK ist ab 4. Januar erreichbar. Darüber können alle Impf-Interessenten Infos erhalten. Alle über 80-jährigen haben dann außerdem die Möglichkeit, täglich zwischen 10 bis 14 Uhr einen Impftermin zu vereinbaren. Mehr Infos findet ihr hier:

Impfhotline: 09232/6008959

Anmeldung per Mail: impftermin@kvwunsiedel.brk.de

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/impfzentrum