Corona-Update: Vogtlandkreis bricht weiter Rekorde

Auch zu Beginn des neuen Jahres meldet das Robert Koch-Institut erschreckend hohe Werte für den Vogtlandkreis. Mit 386 neuen Fällen erreicht der Vogtlandkreis einen 7-Tages-Inzidenzwert von 885,4 und bleibt damit der am stärksten betroffene Landkreis in ganz Deutschland. Der Landkreis Hof meldet 77 Neuinfektionen. Außerdem sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der Inzidenzwert im Landkreis Hof liegt momentan bei 149,9. Im Landkreis Wunsiedel sind seit Donnerstag 73 neue Fälle aufgetreten – außerdem gibt es einen Todesfall. Der Landkreis Tirschenreuth überschreitet mit 74 Neuninfektionen nun die 7-Tage Inzidenz von 300. Deshalb tritt ab heute eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Das beinhaltet unter anderem ein Besuchsverbot für Krankenhäuser, Pflege- und Altenheime. Die Allgemeinverfügung findet ihr hier (PDF).