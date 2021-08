Corona-Update: Vogtland überschreitet Schwellenwert von 10

Seit Tagen steigen die Corona-Infektionen auch in der Region langsam, aber kontinuierlich an. Das Vogtland ist dabei lange Zeit Schlusslicht gewesen. Heute hat der Landkreis zum ersten Mal seit Wochen wieder den Inzidenz-Schwellenwert von 10 überschritten. Laut Robert Koch-Institut liegt der Wert momentan bei 11. Bleibt es insgesamt fünf Tage in Folge dabei, gilt beim Einkaufen wieder Maskenpflicht im Vogtland.

Spitzenreiter in der Region ist die Stadt Hof mit einer aktuellen Inzidenz von 28. Die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth liegen auch über 20, der Landkreis Hof liegt knapp darunter.