Corona-Update: Vogtland überschreitet Inzidenz von 200

Aktuell sind in Hochfranken noch genügend Intensivbetten frei. Im Notfall könnte eine gute Koordinierung der Patienten entscheidend werden. Laut der Bayerischen Staatsregierung hat jeder Zweckverband dafür einen Zuständigen zu haben. Für Krankenhauskoordninierung in Stadt und Landkreis Hof, sowie im Landkreis Wunsiedel ist künftig Dr. Gabriele Zinnert vom Klinikum Naila verantwortlich. Das teilt das Landratsamt Hof heute mit.

Im Landkreis Wunsiedel gibt es heute 23 neue Fälle, während die 7-Tage-Inzidenz auch immer näher an die kritische 200er-Marke heranrückt. Eine Lehrerin der Berufsschule Marktredwitz/Wunsiedel ist neu infiziert, ihre Kontaktpersonen sind informiert und in Quarantäne – darunter 17 Schüler. In Stadt und Landkreis Hof gibt es heute 52 Neuinfektionen. Der leicht positive Trend im Vogtland setzt sich auch heute fort – am dritten Tag in Folge ist die Zahl der Neuinfektionen leicht zurückgegangen. Trotzdem hat es auch heute wieder 87 neue Fälle gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz hat die 200 überschritten. 3 weitere Todesfälle meldet das Landratsamt.