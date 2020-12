Corona Update: Vogtland meldet 102 Neuinfektionen

Für einige Familien in der Euroherz-Region war gestern ein trauriger Tag. Insgesamt sind 15 Menschen bei uns an oder mit Corona verstorben. Im Landkreis Wunsiedel sind es 2, im Landkreis Tirschenreuth und im Hofer Land jeweils 3 gewesen. Im Vogtland sind am gestrigen Tag sieben Menschen gestorben und damit gleichzeitig 100 Menschen seit Beginn der Pandemie. Außerdem hat das Vogtland mit Abstand die höchste Zahl an Neuinfektionen in der Region gemeldet, nämlich 102. Die übrigen Teile der Euroherz-Region liegen zusammengerechnet bei knapp der Hälfte davon. Welche Einrichtungen im Hofer Land betroffen sind, lest ihr unten.

In Bayern treten heute die neuen Maßnahmen in Kraft: hat eine Region einen Inzidenzwert über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen und zwischen 21 und 5 Uhr sogar eine Ausgangssperre. Ab den achten Klassen müssen Schüler ins Homeschooling wechseln, ausgenommen sind Förderschulen und alle Abschlussklassen. Davon betroffen sind das Hofer Land und der Landkreis Wunsiedel, nur der Landkreis Tirschenreuth kommt aktuell milder davon. Außerdem gilt überall im Freistaat ab sofort ein generelles Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Sachsen macht ab Montag fast alles zu: Schulen, Kitas und Geschäfte, die keinen Alltagsbedarf verkaufen.

Fälle in Einrichtungen im Hofer Land: