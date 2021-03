Corona Update: Vogtland in der Euroherz Region auf Platz 1

Wie geht es weiter mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca? Darüber will die europäische Arzneimittelbehörde EMA morgen eine Entscheidung treffen. Für die Weltgesundheitsorganisation steht aber ganz klar fest: Die Vorteile des Impfstoffes überwiegen. Indessen wird in der Euroherz Region weiter mit dem Präparaten der anderen Hersteller geimpft – die Zahlen sind weiterhin hoch. Besonders im Vogtlandkreis klettert der 7 Tage Inzidenzwert mit 342 weiter in die Höhe. Im Hofer Land kommen heute 28 Neuinfektionen hinzu – die Inzidenz der Stadt entfernt sich weiter von der 300er Marke. Die des Landkreises steigt leicht auf 136 an. Auch im Saale Orla Kreis hat sich der Wert auf 265 erhöht. Im Landkreis Wunsiedel sind 30 weitere Personen nachweislich mit dem Virus infiziert – die Inzidenz liegt bei 223. Der Landkreis Tirschenreuth liegt heute wieder leicht über der 200er Inzidenzmarke – 26 weitere Personen sind hier positiv getestet worden. Sowohl im Landkreis Tirschenreuth, als auch in der Stadt Hof und im Landkreis Wunsiedel ist jeweils eine Person in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.