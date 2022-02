Corona-Update: Viertimpfungen in der Region möglich

Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission liegt bereits vor. Ab sofort gibt es auch im Impfzentrum Helmbrechts Viertimpfungen nach vorheriger Terminvereinbarung. Das betrifft Personen über 70 Jahren, Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Risikopatienten in Behinderteneinrichtungen und Menschen mit einem Immundefizit über 5 Jahren. Die Viertimpfung kann frühestens drei Monate nach der Drittimpfung stattfinden. Sechs Monate nach der Drittimpfung können sich auch Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen nochmals impfen lassen. In Sachsen und damit auch im Vogtlandkreis finden ebenfalls schon Viertimpfungen statt. Die für heute geplanten Impfaktionen im Hofer Land entfallen, das teilt das Landratsamt Hof mit. Die Freiheitshalle Hof und das Impfzentrum in Helmbrechts bleiben geschlossen.