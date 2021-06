Corona-Update: Viele Testzentren in der Region schließen

Die Delta-Variante des Corona-Virus ist auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Nachdem die Virus-Variante hoch-ansteckend ist, befürchten viele schon eine vierte Welle der Pandemie. Trotzdem schließen in der Euroherz-Region immer mehr Testzentren, weil die Nachfrage sinkt. Im Landkreis Wunsiedel machen die Testzentren in Marktleuthen, Selb und Schirnding zum heutigen Tag zu. Dafür öffnet ab morgen (1.7.) ein Testzentrum im Haus der Energiezukunft in Wunsiedel. In der Stadt Hof könnt ihr euch nur noch heute (30.6.) in den Schnellteststationen Diakonie am Campus, Ossecker Stadion und Eisteich testen lassen.

Im Landkreis Tirschenreuth beenden die Soldaten aus Kümmersbruck heute (30.6.) ihren Einsatz im Impfzentrum. Sie haben seit Ende Dezember im Impfzentrum in Waldsassen ausgeholfen.

Und auch im Vogtlandkreis stellen einige Testzentren ab sofort ihren Betrieb ein. Hier könnt ihr euch aber noch testen lassen:

CTZ Adorf/V.

CTZ Klingenthal/Grenzübergang

CTZ Auerbach/V.

CTZ Reichenbach/V.

CTZ Oelsnitz/V.

CTZ Bad Elster