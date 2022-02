Corona-Update: Viele Neuinfektionen in der Region

Seit gestern können auch Ungeimpfte in Bayern wieder mehr am öffentlichen Leben teilhaben. Für viele Bereiche gilt wieder 3G. Weitere Lockerungen stehen in Aussicht. Derweil gibt es aber noch immer hohe Infektionszahlen. In Stadt und Landkreis Hof hat es zuletzt 461 neue Corona-Fälle gegeben. Die 7-Tage-Inzidenzen liegen bei über 1.400.

Auch im Landkreis Wunsiedel hat es fast 300 Neuinfektionen gegeben. Dort liegt die Inzidenz sogar bei über 1.800. Außerdem ist ein 75-jähriger Mann mit dem Virus verstorben. Bei ihm waren laut Landratsamt Vorerkrankungen bekannt. Inzidenzspitzenreiter im Sendegebiet ist der Landkreis Tirschenreuth mit einem Wert von 2313,9.

In MVZ Hochfranken in Hof findet heute von 8 bis 12 Uhr eine Impfaktion statt. In Rehau außerdem von 11 bis 17 Uhr im Rathaus. Jeweils von 8 bis 11 Uhr impfen die Praxen Dr Häußinger/Dr. Gebert in Lichtenberg und Berg. Von 12 bis 16 Uhr können sich Unter-30-jährige heute am Werksgelände Rosenthal am Rothbühl in Selb mit Biontech impfen lassen.