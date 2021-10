Corona-Update: Verschnupfte Kita-Kinder können auch Selbsttest machen

Mit einem leichten Schnupfen in die Kita gehen ist für viele Familien in diesen Zeiten gar nicht so einfach gewesen. Bisher mussten sie nämlich immer einen negativen Corona-Test von einer offiziellen Stelle vorlegen. Ab sofort braucht es das nicht mehr. Es reicht wenn die Eltern bestätigen, zuhause einen Selbsttest gemacht zu haben, heißt es vom Bayerischen Familienministerium. Eltern von Kita-Kindern erhalten kostenlose Selbsttests in der Apotheke.

Unterdessen gehen die Auffrischungsimpfungen in der Region weiter. Ab morgen sind mobile Impfteams wieder in 16 Pflegeheimen in Stadt und Landkreis Hof unterwegs und impfen alte und geschwächte Menschen und Pflegekräfte ein drittes Mal. Einrichtungen, die auch Interesse an diesem Angebot haben, können sich beim Impfzentrum Hofer Land melden.