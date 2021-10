Corona-Update: Verschärfung der Maßnahmen geplant

Das bayerische Kabinett schiebt am Mittwoch trotz Herbstferien eine Sonderschicht. Die aktuelle Corona-Lage macht die Sitzung notwendig. Ministerpräsident Markus Söder kündigte bereits an, die Maßnahmen wieder verschärfen zu wollen, etwa bei der Maskenpflicht für Schulkinder oder bei Veranstaltungen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer denkt sogar darüber nach, flächendeckend die 2G-Regel einzuführen. Auch der Hofer Landrat Oliver Bär hat die gestiegenen Corona-Zahlen im Blick:

Momentan behandeln die Krankenhäuser im Hofer Land 17 Corona-Patienten, sechs liegen auf den Intensivstationen. Unterdessen können sich in Sachsen ab sofort alle Erwachsenen eine Auffrischungsimpfung spritzen lassen. Den Impfstoff von Moderna empfiehlt das Bundesland nur noch für Menschen ab 30 Jahren. Am historischen Pförtnerhäuschen am Viehmarkt in Pößneck geht nach den Herbstferien außerdem ein neues Testzentrum in Betrieb.