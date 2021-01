Corona Update: Übertragungsfehler sorgt für Inzidenzwert-Abfall im Saale-Orla-Kreis

Der Inzidenzwert des Saale Orla Kreises ist um fast 100 gesunken. Grund dafür ist laut Aussage des Landratsamtes jedoch ein Übertragungsfehler an das Robert Koch Institut. Dort werden für heute keine Neuinfektionen gemeldet – tatsächlich sind aber 60 weitere Fälle hinzugekommen. Der Landkreis Hof ist wieder unter den entscheidenden Inzidenzwert von 200 gerutscht – an die Bewegungsbeschränkung müssen sich alle Bewohner des Landkreises aber weiterhin halten. In der Stadt Hof liegt die Inzidenz bei 220. Der Landkreis Wunsiedel meldet 22 neue Fälle. Vier weitere Personen sind verstorben. Der Vogtlandkreis meldet 231 Neuinfektionen. Zudem gibt es 15 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Ab morgen gilt in Sachsen zudem eine FFP2 Maskenpflicht bei Personal und Besuchern in Alten- und Pflegeheimen. Im Landkreis Tirschenreuth liegt der Inzidenzwert bei 240 – 25 Menschen sind positiv auf das Virus getestet worden – eine weitere Person ist verstorben.

(Symbolbild)