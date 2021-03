Corona-Update: Übermittlungsfehler im Landkreis Tirschenreuth

Eine große Überraschung ist es nicht mehr gewesen: Der Bund hat die Grenzkontrollen an der tschechischen Grenze nochmal um zwei Wochen verlängert. Damit dürfen Arbeitskräfte aus dem Nachbarland nur über die Grenze, wenn sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten und ein negatives Corona-Testergebnis haben.

Die Corona-Zahlen sind nun mal immer noch sehr hoch bei uns im Grenzgebiet. Der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Hof führen die bundesweite Statistik weiter an. Im Landkreis Tirschenreuth ist die Sieben-Tages-Inzidenz laut RKI gesunken. Wegen eines Übermittlungsfehlers müsste sie aber viel höher liegen, sodass der Landkreis sich direkt dahinter einreiht. Die neue Impfunterstützung in Plauen ist in dieser Woche gut angelaufen. In den ersten beiden Tagen hat das Team 220 Anrufe bekommen. Es unterstützt vor allem ältere Menschen bei der Vereinbarung eines Impftermins.

Weitere Lockerungen sind in der Region momentan nicht in Sicht. Laut der Beschlussvorlage des Bund-Länder-Gipfels, der momentan läuft, sind die erst ab einer Inzidenz unter 100 vorgesehen.