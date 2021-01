Corona-Update: Überall in der Region strengere Regeln

Aber nicht nur das Vogtland bereitet mit vier neuen Todesfällen Sorgen in der Region. Auch der Landkreis Wunsiedel hat in den vergangenen Tagen die 300er-Inzidenz-Marke geknackt. Deshalb gibt es in Alten- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot. Zwei Menschen mit Vorerkrankungen sind zuletzt dort gestorben. Gleichzeitig können berechtigte Senioren über 80 Jahren seit heute einen Impftermin vereinbaren.

Der Landkreis Tirschenreuth ist wieder leicht unter die 300er-Marke gefallen. Die strengeren Regeln gelten dort aber erstmal weiter. Alle Impfberechtigten bekommen im Laufe des Monats Infos in einem persönlichen Brief mitgeteilt und können sich bereits jetzt online vormerken lassen. Im Saale-Orla-Kreis sind fast alle Heime wieder corona-frei. Die Besuche von Verwandten über die Feiertage ziehen jetzt allerdings Spuren in ganz Deutschland. Seit Jahresbeginn sind 80 Neuinfektionen dazugekommen. Die Kfz-Zulassungsstelle bleibt bis zum kommenden Montag geschlossen.

http://impfen.brk-tirschenreuth.de