Corona-Update: Tschechische Mitarbeiter dürfen wieder pendeln

Der Hofer Landrat Oliver Bär freut sich, dass die Firma Sandler in eine neue Anlage für Maskenvlies investiert. Damit trägt auch sie dazu bei, dass sich das Corona-Virus nicht so schnell ausbreitet. In Stadt und Landkreis Hof liegt die Zahl der Corona-Fälle bei 333. Ein 81 Jahre alter Bewohner aus einem Pflegeheim ist gestorben. Im Landkreis Hof haben sich in den vergangenen Tagen außerdem Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis angesteckt, was die Zahl der Infizierten in dieser Region auf 83 getrieben hat. Der Landkreis Wunsiedel meldet 475 Fälle und kann sich künftig wieder über tschechische Arbeitskräfte freuen. Wenn Firmen aus dem Gesundheitswesen, soziale Einrichtungen oder Rettungsdienste eine Erklärung an die Deutsche Botschaft in Prag senden, müssen die Mitarbeiter bei ihrer Rückkehr nach Tschechien ab Dienstag nicht in Quarantäne, können also weiter pendeln. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es 926 bestätigte Corona-Fälle und acht neue Todesfälle. Im Vogtland gelten 195 Menschen als infiziert.