Corona-Update: Tschechien ab Sonntag kein Hochinzidenzgebiet mehr

Die Sehnsucht bei vielen ist groß sich endlich mal wieder in den Biergarten setzen zu können. Der Landkreis Tirschenreuth will das schon bald möglich machen und hat einen entsprechenden Antrag beim Gesundheitsministerium gestellt. Seit gut zwei Wochen liegt der Kreis unter einer Inzidenz von 100. Heute liegt der Wert bei 73. Das Hofer Land ist davon noch weit entfernt, doch auch hier sind die Inzidenzen zuletzt zurückgegangen. Die Stadt Hof liegt bei 275 und der Landkreis bei 212. Wegen des Feiertags sind die Teststellen in Köditz und Naila morgen geschlossen. Rehau bietet dagegen am Sonntag Testungen an.

Auch in Tschechien sind die Zahlen wieder gesunken, sodass das Land ab Sonntag nicht mehr als Hochinzidenz-, sondern nur noch als normales Risikogebiet gilt. Damit entfällt die Pflicht generell bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis vorzulegen. Mann muss sich aber spätestens nach 48 Stunden testen lassen.