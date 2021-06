Corona-Update: Tschechien ab morgen kein Risikogebiet mehr

Überall in der Region herrscht Aufbruchsstimmung, denn schon ab der kommenden Woche stehen weitere Corona-Lockerungen in Bayern an. Auch wenn die Inzidenz im Landkreis Hof heute mit 34 erstmals seit einer Woche wieder unter 50 liegt, bleibt die Testpflicht in vielen Bereichen erstmal weiter bestehen. Alle anderen Kreise liegen schon länger stabil unter dieser Grenze. (Landkreis Tirschenreuth: 2, Stadt Hof: 8, Landkreis Wunsiedel: 11, Saale-Orla-Kreis: 28).

Im Vogtland fällt die Testpflicht erst am Dienstag weg, weil die Hürden dafür in Sachsen höher sind. Der Landkreis hat mit einer Inzidenz von sieben weiter den niedrigsten Wert im Freistaat.

Tschechien gilt ab morgen nicht mehr als Risikogebiet. Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keine Einreisebeschränkungen mehr beachten.