In Tirschenreuth hat seit heute wieder das Testzentrum, in dem sich Menschen bereits zum Katastrophenfall auf Corona testen lassen konnten, geöffnet. Für einen Test in dem Zentrum in der Einsteinstraße muss man sich vorher anmelden. Unterdessen gibts im Landkreis Tirschenreuth einen neuen Corona-Fall. Im Hofer Land kommen zwei neue Infizierte hinzu. Beide sind Reiserückkehrer.