Corona Update: Testzentrum in Tirschenreuth eröffnet

Schülerinnen und Schüler, die in weiterführende Schulen in Bayern gehen, müssen ab dem nächsten Schuljahr auch im Unterricht eine Maske tragen. Zumindest gilt das für die ersten neun Schultage, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz heute. Unterdessen gibt der Landkreis Tirschenreuth bekannt, dass das Testzentrum in Tirschenreuth ab Übermorgen (MI) wieder geöffnet hat. Sich dort testen zu lassen, ist ein ergänzendes Angebot zu den örtlichen Hausärzten. Prinzipiell kann sich dort jeder testen lassen, in der Anfangszeit liegt der Fokus auf Testungen bei Reiserückkehrern und Reihentestungen. Sich Anzumelden und einen Termin auszumachen, ist vorher unbedingt erforderlich, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Personen mit Symptomen, müssen sich vorher an einen Arzt oder die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns wenden. Unterdessen bleibt die Zahl der Corona-Fälle im Hofer Land gleich: Bei 14 Infizierten. Im Landkreis Wunsiedel sind aktuell drei Personen erkrankt.