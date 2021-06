Corona-Update: Testzentrum in Gefrees schließt

Fast nirgends brauchen wir mehr einen negativen Corona-Test – nicht beim Einkaufen, im Biergarten oder im Schwimmbad. Damit sinkt natürlich auch die Nachfrage nach einem solchen Test. Die Folge: Immer mehr Testzentren schließen. Eines davon ist das Testzentrum in der Gefreeser Stadthalle, das stellt nach dem kommenden Freitag (18.6.) seinen Betrieb ein. Aus dem Hofer Landratsamt heißt es auch, dass in Stadt und Landkreis Hof keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden. Die Stadt liegt mit ihrer Inzidenz jetzt unter 20, der Landkreis bei 7.

Die Inzidenzen im Landkreis Wunsiedel und im Landkreis Tirschenreuth liegen heute beide bei 1,4. Im Vogtlandkreis sieht es ähnlich aus. In Sachsen geht jetzt auch in den Impfzentren der digitale Impfnachweis an den Start. Bei der heutigen Gesundheitsministerkonferenz wurde außerdem beschlossen, dass auch psychische Belastungen für Kinder und Jugendliche in den Fokus gerückt werden. Es soll auch ein Plan für die Behandlung von Menschen mit dem Post-COVID-Syndrom aufgestellt werden.