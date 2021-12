Corona-Update: Tests unter Aufsicht dieses Wochenende im Central Kino

Wegen der 2G-Plus-Regel kämpfen viele Einrichtungen mit den geringen Besucherzahlen. Das ging dem Hofer Zoo so, aber auch dem Central (…)

2G-Plus: Central Kino bietet Tests unter Aufsicht an

Die 2G-Plus-Regel gilt derzeit in vielen Bereichen, wie Kinos, Kulturveranstaltungen oder sogar Zoos. Hier müssen sich Geimpfte und (…)

Corona-Regeln: Auswirkungen in Bädern, Kinos und Bussen

Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte sind die Maßnahmen bereits in der vergangenen Woche weiter verschärft worden. So auch in den (…)