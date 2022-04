Corona-Update: Tests an Schulen und Kitas werden eingestellt

Ab heute: Kein 3G in Behörden; Maskenpflicht bleibt aber

Die Zeit der Abschlussprüfungen hat begonnen. Für viele Schüler ist die Schulzeit damit bald vorbei. Sie müssen sich nun überlegen, was (…)

Stadt und Landkreis Hof: Immer mehr ukrainische Kinder gehen hier zur Schule

Der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile schon neun Wochen an. Jetzt hat der Bundestag sogar die Lieferung schwerer Waffen an das (…)