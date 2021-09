Corona Update: Testpflicht für Kita-Beschäftigte

Für Eltern mit Kita-Kindern ist es eine kleine Erleichterung: Beschäftigte in den bayerischen Kinderbetreuungseinrichtungen müssen ab heute (MO) einen Testnachweis erbringen, wenn sie nicht gegen Corona geimpft sind oder als genesen gelten. Das soll für mehr Sicherheit in den Kitas sorgen. (Dreimal die Woche müssen sie sich testen lassen, genesenes oder geimpftes Personal kann das freiwillig tun.)

Außerdem wichtig fürs Vogtland: Morgen (DI) diskutiert die Sächsische Staatsregierung über das 2G-Modell. Also ob nur noch Genesene oder Geimpfte in Cafés, Fitnessstudios, Kinos und Co. kommen, wenn die Inzidenz über 35 liegt.

Dazu noch die Inzidenzwerte für heute: In der Stadt Hof sinkt die Inzidenz weiter, heute auf 79,7. Im Landkreis steigt sie auf 31,7. Im Landkreis Wunsiedel sinkt die Inzidenz auf 20,8, im Landkreis Tirschenreuth auf 15,3. Im Vogtland liegt die Inzidenz heute bei 36,6, im Saale-Orla-Kreis bei 25,1.