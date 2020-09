Corona Update: Testergebnisse an Münchberger Grundschule sind negativ

Der Landkreis Wunsiedel hat heute den Signalwert von 35 pro 100.000 Einwohner überschritten. Deshalb gilt in allen Jahrgangsstufen an den Schulen im Landkreis Maskenpflicht im Unterricht in der kommenden Woche – demnach auch an den Grundschulen. Aktuell sind 29 Personen erkrankt. Im Hofer Land kommen drei weitere Corona Fälle im Hofer Land dazu. Die Tests der drei Grundschulklassen in Münchberg sind negativ ausgefallen, teilt die Gesundheitsbehörde des Hofer Landes mit. Am Dienstag ist bekannt geworden, dass drei Schüler der Schule positiv auf Corona getestet wurden. Trotz des negativen Tests müssen die Kontaktpersonen zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben.