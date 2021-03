Corona Update: Stop der Impfungen mit Astrazeneca: So geht es in der Euroherz Region weiter

Nachdem zuletzt unter anderem Dänemark und Niederlande die Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca ausgesetzt haben, zieht nun auch Deutschland nach. Grund dafür sind Meldungen über Blutgerinnsel in Folge der Impfungen. Aber was bedeutet das für die Impfungen in der Euroherz Region?

Wie der Wunsiedler Landrat Peter Berek auf Anfrage mitteilt, stehen die zusätzlichen Impfdosen für die Region aus seiner Sicht damit wieder in Frage. Im Hinblick auf die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger werden die Impfungen dadurch voraussichtlich wieder gebremst. Alle Personen, die für diese Woche bereits einen Termin zur Impfung haben, werden mit den anderen beiden Impfstoffen versorgt. Bis es einen Überblick über weitere Lieferungen gibt, werden die Verantwortlichen sich bei der Terminvergabe neuer Termine erst einmal etwas zurücknehmen – das teilt der Landkreis Wunsiedel weiter mit.

Die Termine der nächsten 82 Tage werden im Zentralen Impfzentrum Hofer Land sichergestellt. Alle Personen, die mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden sollten, bekommen nun einen anderen. Morgen wird eine neue Lieferung erwartet.

Alle bereits mit Astrazeneca geimpften Personen sollen sich bei Beschwerden wie starken Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen umgehend in ärztliche Behandlung begeben.

Die Corona Zahlen im Überblick:

Im Landkreis Wunsiedel kommen heute 21 neue Fälle in Zusammenhang mit dem Virus hinzu – die Inzidenz liegt bei 214. Der Vogtlandkreis ist mit einer 7 Tage Inzidenz von 305, Spitzenreiter in der EH Region. Die Stadt Hof meldet erstmals wieder erneut unter einen Inzidenzwert von 300 – 20 Neuinfektionen sind hier hinzugekommen. Im Landkreis Hof sind zuletzt 26 neue Corona-Fälle aufgetreten- die Inzidenz liegt bei 128. Laut RKI liegt der Inzidenzwert im Saale Orla Kreis bei 255 – im Landkreis Tirschenreuth bei 195. Hier sind zudem seit Freitag vier Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.